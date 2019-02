Lidl i Budimex uruchamiają największe centrum dystrybucyjne w Polsce



Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - W Kałuszynie w powiecie mińskim powstało największe i najnowocześniejsze w Polsce centrum logistyczne Lidla, poinformował Budimex, który realizował ten kontrakt. Znajdzie się w nim magazyn towarów spożywczych i przemysłowych dla sklepów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, podlaskim i lubelskim. Budowa zakończyła się pod koniec 2018 r.

"Budynek nowego Centrum Dystrybucyjnego Lidl to hala o bryle prostokąta, która łączy się z budynkiem przyjęcia i wysyłki towaru oraz budynkiem warsztatu. Obiekt na powierzchni ok. 28 tys. m2 ma dwie kondygnacje oraz część jednokondygnacyjną (ok. 30 tys. m2) przeznaczoną do wysokiego składowania. Razem powierzchnia użytkowa obiektu to ok. 58 tys. m2. Na piętrze w części północno-wschodniej zlokalizowano przestrzeń administracyjno-socjalną" - czytamy w komunikacie.

Budynek jest dwukondygnacyjny: z częścią jednokondygnacyjną przeznaczoną do wysokiego składowania oraz dwukondygnacyjną przewidzianą na niskie składowanie. Budynek jest w trakcie pozyskiwania certyfikatu LEED, świadczącego o tym, że spełnia wysokie standardy związane z energooszczędnością i z ochroną środowiska. Oceny dokonuje się na podstawie pięciu głównych kryteriów m.in. efektywność gospodarki wodnej, wykorzystanie energii oraz jakość środowiska wewnętrznego. Dodatkowe kryterium stanowi innowacyjność w projektowaniu. Poziom certyfikacji uzyskiwany jest na podstawie łącznej liczby punktów przyznanych inwestycji, podano również.

"Realizacja kontraktu dla Lidla była dla nas wyjątkowa ze względu na swoją innowacyjność i specyfikę budowania dla branży spożywczej. We wszystkim wspierał nas jednak klient, z którym współpracowało się bardzo sprawnie. Lidl jako inwestor wykazał się elastycznością i terminowością, a wszelkie dodatkowe kwestie były rozwiązywane na bieżąco. Dzięki doskonałej współpracy centrum logistyczne jest dziś naszą chlubą na tle europejskim" - powiedział prezes Budimeksu Dariusz Blocher, cytowany w materiale.

"Dzięki dogodnej lokalizacji, magazyn w Kałuszynie pozwoli na rozwój sieci Lidl Polska we wschodniej części kraju. Nowoczesna infrastruktura logistyczna zapewni ponad 200 nowych miejsc pracy. Obiekt z pewnością wyróżnia się nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami. Jesteśmy dumni, że powstał pod okiem polskiej firmy z wieloletnią tradycją. Budimex zapewnił nam wysokie standardy realizacji projektu" - dodała Communications Manager Lidl Polska Aleksandra Robaszkiewicz.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. miał 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)