Parafianowcz pytany, czy była wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch spotykała się w ministerstwie z prof. Witoldem Modzelewskim powiedział, że było powszechnie wiadomo, że są w komitywie.

"Minister Chojna-Duch miała taką chęć, jakby zbliżania się. Panią minister widziałem ostatni raz na obronie mojej pracy magisterskiej, a potem dopiero w ministerstwie, co nie przeszkodziło pani minister skracając dystans zaproponować mi, żebym pojechał na wakacje na Seszele do wilii zaprzyjaźnionego przedsiębiorcy. +No tak, że będzie miło, pojedziemy+" - mówił Parafianowicz.

Dodał, że propozycja Chojny-Duch dotyczyła "wyjazdu z rodziną". "Prawdę mówiąc nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić wtedy"- dodał Parafianowicz.

