Według niej jest to "ważny krok". Władze państwowe Niemiec i Francji już wcześniej zaleciły współpracę obu producentów. Nowe samoloty zastąpiłyby z czasem używane obecnie myśliwce - we Francji Rafale dostarczone przez Dassault, a w Niemczech pochodzące od Airbusa Eurofightery.

Występując na imprezie w zakładach produkcji silników lotniczych Safran w Gennevilliers pod Paryżem von der Leyen zapowiedziała również, że oba rządy chcą zawrzeć w maju porozumienie ustalające dalsze szczegóły projektu. Wtedy podane zostaną pierwsze informacje dotyczące kosztów. Przewiduje się również, że wiosną do programu budowy nowego myśliwca dołączy Hiszpania.

Von der Leyen i francuska minister obrony Florence Parly przybyły do zakładów Safran, by poinformować o zawarciu przez te spółkę oraz niemieckiego producenta silników lotniczych MTU umowy o partnerstwie w opracowaniu jednostki napędowej nowego myśliwca. Parly nazwała to "pierwszą cegiełką" budowli. (PAP)