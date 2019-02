W Europie wskaźnik Stoxx 600 zwyżkuje, a w nim wszystkie sektory.

Inwestorzy koncentrują się na perspektywach porozumienia handlowego pomiędzy USA a Chinami.

Przedstawiciel handlowy USA Robert Lighthizer i sekretarz skarbu Steven Mnuchin w tym tygodniu - w czwartek i piątek - spotkają się w Pekinie z urzędnikami z Chin, by dyskutować o relacjach handlowych.

Strony mają czas do 1 marca - wtedy przypada ostateczny termin, do którego należałoby osiągnąć rozwiązanie w sprawie handlu pomiędzy USA i Chinami. W przeciwnym wypadku USA podwyższą cła na chińskie towary o wartości 200 mln USD do 25 proc. z obecnych 10 proc.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w czwartek, że nie spotka się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem przed 1 marca.

Analitycy wskazują, że brak porozumienia USA-Chiny albo "plecenie banialuków", że obie strony rozmawiają, to największa niepewność dla rynków do końca I kwartału.

Dodają, że nastroje na rynkach mogą się mocniej osłabić w sytuacji najgorszego scenariusza - wprowadzenia dodatkowych i wyższych ceł i ostrzejszej retoryki obu stron.

Tymczasem w poniedziałek zaplanowano spotkanie brytyjskiego ministra ds. wyjścia z Unii Europejskiej Stephena Barclaya z głównym negocjatorem unijnym Michelem Barnierem w ramach prób przełamania impasu wokół umowy ws. Brexitu.

W ub. tygodniu brytyjska premier Theresa May ponownie wyraziła determinację, by wypracować zmiany w projekcie umowy wyjścia z Unii Europejskiej, podkreślając, że zauważyła po stronie unijnych liderów "wolę współpracy" w tym zakresie.

Zaś pod koniec tego tygodnia w USA możliwy jest kolejny shutdown - częściowe zamknięcie instytucji federalnych.

Amerykańska administracja - na mocy podpisanej przez prezydenta Donalda Trumpa ustawy z 26 stycznia - może działać do piątku - 15.02. Do tego czasu Demokraci, którzy mają większość w Izbie Reprezentantów, Republikanie i Biały Dom muszą znaleźć rozwiązanie sporu dotyczącego finansowania budowy muru na granicy z Meksykiem.

Na rynku walutowym euro osłabia się o 0,05 proc. do 1,1320 USD. Japoński jen traci 0,2 proc. i jest wyceniany najniżej od ponad 6 tygodni.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pkt bazowy do 2,64 proc.

Ropa WTI na NYMEX tanieje o 0,9 proc. do 52,26 USD/b.

Miedź na LME tanieje o 1,1 proc. do 6.140,00 USD za tonę.

Indeksy w Europie - godz. 09.25

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3153,63 0,57 DAX Niemcy 10959,34 0,48 FTSE 100 W.Brytania 7111,04 0,56 CAC 40 Francja 4992,84 0,63 IBEX 35 Hiszpania 8905,60 0,55 FTSE MIB Włochy 19494,15 0,74

(PAP Biznes)