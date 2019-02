Sektory z największymi zaległościami w 2018 roku to handel, przetwórstwo przemysłowe i budownictwo - podano. Ich udział w kwocie tzw. przeterminowanego zadłużenia wyniósł na koniec ub.r. ponad 61 proc. Chodzi o przeterminowane o minimum 30 dni i na kwotę co najmniej 500 zł zaległości kredytowe i pozakredytowe.

Najwięcej do oddania kontrahentom i bankom - prawie 6,5 mld zł - ma handel. Przez rok kwota ta wzrosła o jedną piątą - wyliczono. Wśród kluczowych dla gospodarki sektorów w największym stopniu wzrosła jednak suma zaległości transportu, o 37 proc., czyli ponad dwukrotnie więcej niż wyniósł wzrost zaległości wszystkich firm.

"Wynoszący co najmniej jedną trzecią wzrost wartości przeterminowanych płatności wobec kontrahentów i banków odnotowały również takie sektory jak: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz pozostała działalność usługowa" - wskazano we wtorkowym komunikacie.

Według BIG InfoMonitor i BIK wartość przeterminowanych zobowiązań polskich przedsiębiorstw na koniec 2018 r. wyniosła 29,57 mld zł. W ciągu roku, przeterminowane o minimum 30 dni i na kwotę co najmniej 500 zł zaległości kredytowe i pozakredytowe firm, wzrosły o 4,42 mld zł, czyli o 17,6 proc. - wyliczono.

Największy przyrost zaległego zadłużenia o 1,37 mld zł, odnotowano w IV kwartale minionego roku. Jak podkreślono, część wierzycieli porządkując finanse na koniec roku zdecydowała się nie pobłażać dłużej niesolidnym partnerom biznesowym i zgłosić ich do rejestru. "Rośnie bowiem zainteresowanie wierzycieli naciskiem na dłużników poprzez wpis do BIG, gdzie informacje o niepłacącym przedsiębiorstwie czy konsumencie są dostępne dla wszystkich podmiotów zaglądających do BIG" - podkreśliło Biuro.

Największe ryzyko zawarcia kontraktu z przedsiębiorstwem, które ma problem z terminowymi płatnościami w relacjach z innymi firmami oraz bankami istnieje w transporcie, górnictwie oraz sektorze zajmującym się dostawą wody, gospodarką ściekami oraz odpadami - podano. Nie płaci tu na czas od 8,5 do 8,9 proc. firm czyli co najmniej co dwunasta.

Dla porównania w całej gospodarce odsetek ten wynosi 6,1 proc. przy liczbie 295,57 tys. nierzetelnych płatników - zaznaczono. "Od 2017 r. udział przedsiębiorstw z opóźnionymi płatnościami widocznymi w BIG InfoMonitor oraz BIK, na minimum 30 dni i kwotę co najmniej 500 zł, zwiększył się o 0,7 p.p. Wpłynął na to m.in. znaczący wzrost niesolidnych płatników wśród przedsiębiorstw transportowych" - czytamy.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. BIG InfoMonitor jest spółką zależną sektora bankowego – poprzez Biuro Informacji Kredytowej (BIK)– swojego głównego akcjonariusza.

autor: Magdalena Jarco