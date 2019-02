Polwax podpisał aneks do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim



Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Polwax podpisał aneks do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim, który zmienił formy udostępnienia spółce limitów kredytowych, podała spółka.

W ramach umowy z 26 września 2016 r. bank udostępnił spółce kredyt inwestycyjny i wieloproduktowy, a przedmiotowy aneks dotyczy zmian w zakresie kredytu wieloproduktowego, wynika z treści komunikatu.

"Na mocy podpisanego aneksu bez zmian pozostaje udostępniony przez bank limit kredytowy w łącznej wysokości 30 mln zł oraz dzień ostatecznej spłaty, określony na 30 kwietnia 2019 r." - czytamy w komunikacie

Jak wyjaśnił Polwax, zmianie uległy natomiast formy udostępnienia poszczególnych limitów:

• limit w formie kredytu na rachunku obrotowym zwiększono z 15 do 20 mln zł od dnia podpisania aneksu do 31 marca 2019 r.;

• pozostawiono bez zmian limit w formie kredytu na rachunku obrotowym w wysokości 250 tys. euro od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2019 r.;

• limit w formie gwarancji:

- zmniejszono z 15 do 10 mln zł od dnia podpisania aneksu do 28 lutego 2019 r.,

- pozostawiono w kwocie 5 mln zł na okres od 1 marca do 30 kwietnia 2019 r.;

• pozostawiono bez zmian limit w formie akredytywy w wysokości 11,5 mln zł od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2019 r.

We wrześniu 2018 r. Polwax informował, że nie dotrzymał poziomu EBITDA za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., wymaganego w umowie kredytowej z ING Bankiem Śląskim. Bank powstrzymał się od wykonywania uprawnień wynikających z naruszenia umowy.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)