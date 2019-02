PrimeBit Games chce wdrożyć technologię blockchain w swoich grach



Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - PrimeBit Games pracuje nad wdrożeniem do swoich produktów technologii blockchain, umożliwiając w ten sposób graczom wymianę zdobytych osiągnięć, przedmiotów i przywilejów za pomocą kilku najpopularniejszych kryptowalut, podała spółka. Studio będzie pobierać prowizję za każdą dokonaną w sklepie transakcję.

"Gry to idealne miejsce na zastosowanie kryptowalut. Tak naprawdę to właśnie tutaj powstały - od lat korzysta się z wirtualnej waluty w produkcjach cyfrowych. Chcemy podążać za obecnym trendem i wyznaczać go na lokalnym rynku" - powiedział prezes Michał Ręczkowicz, cytowany w komunikacie.

Blockchain jest łańcuchem bloków, w którym zapisane są dane - na tej bazie zbudowane zostały kryptowaluty. Transakcje zapisywane w blokach są niezmienne i nieodwracalne, co zapewnia bezpieczeństwo danych. Największą zaletą tej technologii jest odporność na cyberataki i przejrzystość.

Studio wdroży nową technologię w swoich najważniejszych tytułach, pierwszym z nich będzie największy produkt spółki - Magic Nations. Gracze będą mogli handlować wirtualnymi dobrami pomiędzy sobą i w ten sposób również zarabiać. Obecnie w sklepach dostępnych w grach znajduje się kilka tysięcy wirtualnych przedmiotów, podano również.

"Model monetyzacji w większości naszych gier oparty jest o mikropłatności. Obecnie pomiędzy graczami odnotowujemy kilkaset transakcji dziennie. Intensywnie pracujemy nad zwiększeniem zaangażowania użytkowników w naszych grach, a zatem wzrostu skali. Dzięki wdrożeniu technologii liczymy na wyraźną poprawę przychodów w dłuższej perspektywie" - dodał Ręczkowicz.

PrimeBit Games to notowany na New Connect deweloper gier.

(ISBnews)