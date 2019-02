Berkshire zwiększało w drugiej połowie zeszłego rokuswoją ekspozycję na akcje banków i ubezpieczycieli. Sprawiło to, że jest obecnie największym udziałowcem w czterech z pięciu największych amerykańskich banków. Buffet zwiększył swoje posiadanie m. in. w JPMorgan Chase & Co. oraz Bank of America Corp.

Zmniejszył za to o 1 proc. swoje udziały w Apple’u w okresie, w którym firma poinformowała o pierwszym od 18 lat spadku sprzedaży, co doprowadziło do przeceny technologicznego giganta o 30 proc. W tym roku doszło do odbicia, a akcje firmy zyskały 8 proc.

Berkshire zwiększyło także swoje udziały w lokalnych pożyczkodawcach takich jak PNC Financial Services Group Inc. oraz U.S. Bancorp. Może być to reakcja na konsolidację rynku, czyli fuzję SunTrust Banks Inc. z BB&T Corp. Inwestor zakłada, że może to być dopiero początek.

Buffet lubi inwestować w aktywa tracące na wartości, czyli niejako zyskiwać na rynkowym strachu. Indeks S&P 500 Financials stracił bowiem w ostatnim kwartale zeszłego roku aż 14 proc. Słynny inwestor liczy, że nastąpi wyraźne odbicie.

