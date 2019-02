Grupa Azoty Police otrzyma w marcu i kwietniu dostawy fosforytów z Izraela



Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Dwa statki fosforytów po ok. 25 tys. ton każdy przypłyną z Izraela do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police w marcu i kwietniu 2019 r. To efekt podpisanej w lutym br. umowy z holenderską firmą Israel Chemicals Ltd (ICL), która posiada kopalnie w Izraelu, podała spółka.

"Zawarcie tego kontraktu jest konsekwencją podjętej i skutecznie realizowanej strategii dywersyfikacji źródeł fosforytów, podstawowego surowca do produkcji nawozów wieloskładnikowych" - zaznaczył prezes zarządu Grupy Azoty Police Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.

Statki ładowane będą w izraelskim porcie Ashdod i po 17 dniach mają dopłynąć do Polic. Spółka podała także, że planuje kolejne zakupy fosforytów od firmy ICL w 2019 r. W ostatnich latach Grupa Azoty Police kupuje fosforyty z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu (głównie z Maroka, Senegalu, Algierii, Egiptu i Izraela). Wybór dostawcy uzależniony jest od aktualnych potrzeb spółki oraz przedstawionych przez dostawców ofert od strony zakupowej, a od strony technicznej wymogów jakościowych i technologicznych produktów finalnych.

"Rynek producentów fosforytów jest ograniczony, dlatego pozostajemy w stałym kontakcie ze wszystkimi potencjalnymi dostawcami" - dodał Wardacki. Jego zdaniem, tak prowadzona polityka zakupowa to gwarancja bezpieczeństwa surowcowego.

Izrael jest także jednym z wiodących producentów soli potasowej, równie ważnej dla produkcji nawozów wieloskładnikowych. Dlatego policka spółka oraz Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory, które wchodzą w skład Grupy Azoty, prowadzą negocjacje z ICL w sprawie zakupu również tego surowca. Ponadto, gdańska fabryka w ramach nawiązanej współpracy, prowadzi rozmowy na temat zakupu kwasu fosforowego, podano także.

Na początku lutego br. GA Police podpisały trójstronną umowę z Ameropa (sprzedającym) oraz Somiva (producentem - kopalnią fosforytu), która gwarantuje zakładom dostęp do niskokadmowych złóż fosforytów do 2021 roku i która zaspokaja tylko w części zapotrzebowanie grupy na ten surowiec.

Dwa tygodnie wcześniej chemiczna spółka zabezpieczyła dostawy soli potasowej od białoruskiego dostawcy - JSC Belarusian Potash Company. Szacunkowa wartość kontraktu wyniosła ok. 130 mln zł, a surowiec będzie sprowadzany w pierwszym półroczu 2019 r.

Grupa Azoty Police, wchodząca w skład Grupy Azoty, jest producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudnia ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. jest notowana na GPW.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)