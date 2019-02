Nowe tyskie trolejbusy to Solarisy Trollino 12 czwartej generacji. Pojazdy są niskopodłogowe, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i klimatyzowane. Dzięki litowo-tytanowym bateriom trakcyjnym mogą przejechać ok. 30 km bez podłączenia do sieci trakcyjnej.

Nowe trolejbusy z dodatkowym zasilaniem z baterii trakcyjnej będą docelowo wykorzystywane na nowej linii G i zmodyfikowanej E, których trasa pobiegnie ul. Sikorskiego, obok tyskiego Parku Wodnego. Obecny tabor trolejbusowy nie pozwala na obsługę komunikacyjną tej części miasta, bo nie ma tam sieci trakcyjnej.

Każdy z trzech kupionych przez TLT trolejbusów kosztował ponad 1,85 mln zł netto. Pierwotnie wszystkie miały zostać przywiezione do Tychów do 22 listopada ub. roku. Ostatecznie do końca 2018 r. dotarły dwa, trzeci został przywieziony na specjalnej naczepie w sobotę.

Zakup trolejbusów jest w trzech czwartych finansowany ze środków unijnych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

To część wartego ponad 164 mln zł projektu POIiŚ, zakładającego też m.in. gruntowną przebudowę zaplecza technicznego zajezdni Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach (obecnie trwają procedury przetargowe) oraz zakup przez tego przewoźnika ponad pięćdziesięciu nowoczesnych autobusów zasilanych sprężonym gazem (CNG), mikrobusów, elektrobusów, pojazdów serwisowych i pogotowia technicznego.

W przetargu na modernizację zajezdni najtańszą z trzech otwartych 4 lutego ofert złożył Mostostal Warszawa (58,2 mln zł brutto), drugą Budimex (58,6 mln zł brutto). Przewoźnik oszacował pierwotnie to zamówienie na 57,7 mln zł brutto.

Największą częścią zakupów taboru jest postępowanie na 43 autobusy CNG, podzielone na dwie części: 20 autobusów 12-metrowych (maxi) oraz 23 autobusy przegubowe, 18 metrowe (mega). Pierwszy przetarg ruszył w październiku 2018 r.; w terminie składania ofert został jednak unieważniony z przyczyn po stronie zamawiającego. Oferty w drugim przetargu otwarto 1 lutego.

Autobusy maxi zaproponowało czterech dostawców (najtańszą ofertę, za 19,6 mln zł netto, złożył SOR; najdroższą, za 20,9 mln zł netto, czyli 25,7 mln zł brutto – Autosan). Autobusy mega zaoferowało trzech producentów (najtańszą ofertę, za 31,9 mln zł netto, czyli 39,2 mln zł brutto złożył MAN, najdroższą, za 33,7 mln zł netto – SOR). Terminy dostaw to styczeń-maj 2020 r. Na autobusy maxi tyski PKM zarezerwował 22,8 mln zł brutto; na przegubowe blisko 40 mln zł brutto.

Jedno z pierwszych postępowań w ramach tyskiego unijnego projektu dotyczyło 10 gazowych minibusów na CNG. Umowę na ich dostawę podpisano w sierpniu ub. roku z firmą MMI, która za 6,3 mln zł netto dostarczyć ma pojazdy Iveco-MMI Urby 72C.

W pierwszym postępowaniu na zakup ośmiu autobusów autobusów CNG klasy midi (9-10 metrów długości) spółka dostała jedną ofertę – ze względu na przekroczenie budżetu unieważniono je. W drugim przetargu spłynęły dwie oferty, w tym jedna mieszcząca się w budżecie. 4 lutego tyski przewoźnik podpisał wartą 8,8 mln zł brutto umowę z czeskim producentem wozów marki SOR (termin dostaw to dziewięć miesięcy).

Cały oszacowany na ponad 164 mln zł brutto (z czego tzw. koszty kwalifikowane to 133 mln zł netto) projekt pod nazwą „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” otrzymał zapewnienia finansowania z POIiŚ 100 mln zł w sierpniu 2017 r.

Trolejbusy w Tychach kursują nieprzerwanie od ponad 35 lat. W mieście funkcjonuje obecnie 6 linii oznaczonych literami od A do F. Całkowita długość trakcji trolejbusowej to prawie 36 km. Trolejbusy kursują w śródmieściu Tychów, rocznie wykonując ponad 1,3 mln tzw. wozokilometrów. Obecnie po tyskich ulicach jeżdżą 22 trolejbusy.(PAP)

autor: Mateusz Babak