AAA Auto: Rynek używanych hybryd w Polsce obejmował 6 057 pojazdów w 2018 r.



Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Rynek używanych aut hybrydowych oferowanych na sprzedaż w 2018 roku obejmował 6 057 pojazdów, o 52% więcej niż rok wcześniej, wynika z raportu AAA Auto, opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych. W 2017 roku było ich 3 988.

"Niekwestionowanym liderem wśród marek używanych samochodów hybrydowych w 2018 roku była Toyota. Na drugim miejscu znalazł się Lexus, a na trzecim Peugeot. Z analizy AAA Auto wynika, że mediana ceny używanej hybrydy wynosiła 61 200 zł. Oferowane do sprzedaży używane auta hybrydowe są bardzo młode, ponieważ mediana wieku wyniosła niecałe 3.5 roku. Podobnie mediana przebiegu była relatywnie niska, nieco ponad 60 tys. km" - czytamy w komunikacie.

W rankingu najczęściej oferowanych do sprzedaży używanych aut hybrydowych w 2018 roku na czele znalazła się Toyota Auris, przed Toyotą Prius, Toyotą Yaris, Toyotą RAV 4 i Lexusem RX. W pierwszej dziesiątce nie było ani jednej marki spoza trójki Toyota, Lexus, Peugeot, podano także.

"Używane samochody hybrydowe Toyoty i Lexusa są cenione przez kierowców głównie za ich dobrą jakość wykonania i relatywnie małą awaryjność. Generalnie, głównymi przyczynami awarii hybryd są: wysoki przebieg, czyli około 200 tysięcy kilometrów, zaawansowany wiek oraz dłuższe przestoje auta. Dlatego planując zakup używanej hybrydy należy wybierać spośród aut relatywnie młodych i z niewielkim przebiegiem. Poza tym, należy także wziąć pod uwagę sposób korzystania z auta, czy będzie ono służyło nam do jazdy w mieście, podczas krótkich podróży, czy na dłuższych trasach" - powiedziała dyrektor generalna Aures Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto, Karolina Topolova, cytowana w komunikacie.

Grupa AAA Auto jest częścią Aures Holdings, należącej do brytyjsko-polskiego funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners. AAA Auto sprzedało w Polsce ponad 9 tys. aut używanych w 2018 r., co oznacza 53-proc. wzrost r/r.

(ISBnews)