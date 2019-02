To najwyższe notowania miedzi na LME od 3 grudnia 2018 r.

Na giełdzie metali w Szanghaju miedź zdrożała w środę o 0,9 proc. do 49.790 juanów za tonę - najwyżej od 4 grudnia.

W Chinach po tygodniowej świątecznej przerwie - na początku lutego - związanej z nadejściem Nowego Roku Księżycowego, teraz nastąpił mocny wzrost popytu na metale, w tym miedź.

Do tego rosną nadzieje na rozwiązane sporu handlowego pomiędzy USA, a Chinami. Przedstawiciele obu krajów we wtorek rozpoczęli kolejne negocjacje na temat załagodzenia napięć handlowych, bo nieubłaganie zbliża się 1 marca, a to data końca "zawieszenia broni" w wojnie handlowej pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem.

Miedź korzysta też z czasowego słabnięcia kursu dolara i obaw o dostawy metalu z Peru i Indii, i drożeje od 6 sesji.

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie zdrożała o 0,7 proc. do 6.319,00 USD za tonę.

Analitycy Capital Economics prognozują, że chociaż w tym roku zapasy metali bazowych, w tym miedzi, pozostaną na niskim poziomie, to jest raczej mało prawdopodobne, aby taka sytuacja wsparła ceny metali, bo popyt na nie może się osłabić. (PAP Biznes)