PKN Orlen porozumiał się ze związkami zawodowymi w sprawie wynagrodzeń



Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - PKN Orlen osiągnął porozumienie z przedstawicielami związków zawodowych dotyczące wzrostu wynagrodzeń i wypłaty nagród dla pracowników spółki w 2019 r., z wyłączeniem kadry zarządzającej. Po raz pierwszy w historii negocjacje ze stroną związkową w tym zakresie udało się zakończyć przed ustalonym w układzie zbiorowym pracy terminem 28 lutego, podała spółka.

"Zakończenie negocjacji w PKN Orlen otwiera drogę do rozpoczęcia rozmów na temat wzrostu płac w spółkach z Grupy Orlen" - czytamy w komunikacie.

"Wielokrotnie potwierdziliśmy, że poważnie podchodzimy do naszych deklaracji i przyjęcie zaproponowanych przez nas warunków przez stronę związkową jest na to najlepszym dowodem. Zawarcie porozumienia było możliwe dzięki zaangażowaniu stron w dialog zmierzający do osiągnięcia wspólnego, satysfakcjonującego stanowiska. Stawiamy na rozwój pracowników, wdrażamy kolejne programy ukierunkowane na wzmacnianie ich kompetencji i poszerzanie wiedzy. Wzrost wynagrodzeń stanowi jeden z elementów działań motywacyjnych stosowanych w PKN Orlen" - powiedział prezes koncernu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Jak dowiedziała się agencja ISBnews od strony związkowej, zgodnie z ustaleniami pracownicy PKN Orlen otrzymają na Wielkanoc i Boże Narodzenie jednorazowe nagrody w wysokości 1 750 zł każda - tak samo jak w 2018 roku, a dodatkowo specjalną nagrodę z okazji 20. jubileuszu istnienia spółki, której wysokość będzie uzależniona od stażu pracy i wyniesie od 1 000 do 2 000 zł na pracownika.

Strony negocjacji potwierdziły również realizację wcześniej uzgodnionego obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych od dnia 1 marca 2019 r. w wysokości 250 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w kategoriach od 1 do 6 oraz wypłatę jednorazowego świadczenia dla zatrudnionych w kategoriach 7 oraz 8, nie obejmującym kadry zarządzającej, w wysokości 2 100 zł brutto w marcu 2019 r.

W ramach spotkań negocjacyjnych ustalono również, że w 2019 r. każdy uprawniony pracownik otrzyma kartę zakupową o wartości 500 zł, umożliwiającą dokonywanie zakupów na wszystkich stacjach PKN Orlen w Polsce. W drodze indywidualnej decyzji pracownika, przewidziano możliwość zamiany tego świadczenia na doładowanie konta na platformie kafeteryjnej taką samą kwotą.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)