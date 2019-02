Elżbieta Rafalska została zapytana w radiu Zet o doniesienia medialne, że w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę upadło w Polsce 16 tys. małych sklepów. Odparła na to, że "dyskusja na temat handlu w niedzielę jest nie do końca jest uczciwa". "Jeżeli mówimy o tym, ile (sklepów) zbankrutowało albo zmniejszyło się, to ja mam takie dane, są to dane REGON-u, które wskazują, że spadek liczby podmiotów w handlu detalicznym był większy w 2017 r. niż w 2018" – powiedziała. Wskazała tym samym, że "ten spadek następował już wcześniej".

Rafalska zwróciła też uwagę, że "mniejszym sklepom bardzo trudno radzić sobie z konkurencją dużych sieci handlowych". "Te wszystkie zmiany, które są dokonywane, nie mogą być traktowane jako skutek zmian legislacyjnych, ale raczej długofalowa tendencja wynikająca z konsolidacji branży handlowej" – podkreśliła szefowa resortu rodziny.

"Ja bym chciała, żebyśmy pokazywali również takie dane, jak następował ten spadek również w latach wcześniejszych, a nie przypisywali ograniczeniu handlu w niedzielę wszystkich skutków, które w obszarze branży handlowej w tej chwili w Polsce się dokonują" – zaznaczyła Elżbieta Rafalska.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta weszła w życie 1 marca 2018 r. Zgodnie z nią handel w niedziele w 2019 r. będzie dozwolony w jedną niedzielę w miesiącu – ostatnią, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Od 2020 r. zakaz handlu nie będzie obowiązywał jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Ustawa przewiduje obecnie katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą i w kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności. (PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk