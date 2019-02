Stalprodukt miał 47,15 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.



Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Stalprodukt miał 47,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r. w porównaniu do kwoty 68,22 mln zł, stanowiącej średnią wyników z IV kw. 2017 r. i 2016 r., podała spółka

"Spadek skonsolidowanego zysku netto w stosunku do wartości bazowej spowodowany jest głównie obniżeniem wyniku w Segmencie Cynku wobec wysokiej bazy, tj. zysków odnotowanych za IV kwartał 2016 i 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała też, że przychody Segmentu Blach Elektrotechnicznych za IV kw. 2018 r. wyniosły 202,46 mlnm zł (w porównaniu do kwoty 132,08 mln zł, stanowiącej średnią za IV kw. 2017 r. i 2016 r.).

"Wzrost ten spowodowany jest włączeniem do konsolidacji spółki GO Steel Frydek Mistek a.s." - wyjaśniono.

Skonsolidowany zysk netto Stalproduktu za 2018 r. wyniósł 289,57 mln zł w porównaniu z 275,43 mln zł rok wcześniej, podano także.

Skonsolidowany raport kwartalny spółki za IV kw. 2018 r. zostanie podany do publicznej wiadomości 28 lutego 2019 r.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.

(ISBnews)