Fundusz Pollen Street Capital ogłosił wezwanie na 100% akcji PCM po 20 zł: szt.



Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - PSC III, LP - fundusz zarządzany przez Pollen Street Capital Limited - ogłosił wezwanie na 100% akcji Prime Car Management (PCM) po cenie 20 zł za akcję, podał pośredniczący Pekao Investment Banking.

"Przedmiot niniejszego wezwania obejmuje wszystkie akcje spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk), odpowiadające 100% kapitału zakładowego spółki oraz liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, tj. 11 908 840 akcji zwykłych na okaziciela" - czytamy w informacji.

"Dodatkowo, jeśli jest to dozwolone przepisami prawa, wzywający podejmie działania w celu przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji Akcji) i zapewni wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 91 Ustawy. Zniesienie dematerializacji akcji będzie wymagało decyzji Komisji Nadzoru Finansowego" - podano także.

Podmiotem nabywającym akcje będzie PSC Bidco Limited.

"Podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że przynajmniej 66% akcji, tj. co najmniej 7 859 835 akcji uprawniających do 7 859 835 głosów na walnym zgromadzeniu zostanie objętych zapisami w wezwaniu" - czytamy dalej.

Zapisy w wezwaniu zaplanowano na okres od 13 marca do 15 kwietnia do godziny 12:00. Zawarcie transakcji sprzedaży akcji przewidziano 18 kwietnia, a rozliczenie transakcji sprzedaży akcji na 19 kwietnia 2019 r.

Pollen Street Capital Limited jest zarządzającym aktywami należącym do Grupy Pollen Street Capital oraz globalną spółką zarządzającą inwestycjami w aktywa alternatywne, skoncentrowaną na inwestycjach w sektorze finansowym i usług dla biznesu. Spółka została utworzona w 2013, a obecnie zarządza aktywami o wartości ponad 2,5 miliarda GBP brutto w ramach private equity i strategii kredytowych.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

O wykup większości akcji PCM stara się już PKO Leasing i Hitachi Capital Polska. W przypadku pierwszego zapisy kończą się 25 lutego, a drugi kończy wezwanie już w najbliższy piątek, 22 lutego. Jak dotąd, oba podmioty wydłużyły termin zapisów, a Hitachi Capital Polska zdecydowało się na podwyższenie ceny.

(ISBnews)