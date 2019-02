Orange Polska: 10 mln zł zysku netto wg MSSF15, 345 mln zł zysku EBIT w 2018



Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Orange Polska odnotowało 10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. według metodologii MSSF15 wobec 60 mln zł straty rok wcześniej według MSR18, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. według MSSF18 to 190 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 345 mln zł wobec 229 mln zł zysku rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA wyniosła 2 881 mln zł wg MSSF15 (i 3 104 mln zł wg MSR18) wobec 3 011 mln zł (wg MSR18) w 2017 r.

"Skorygowany wskaźnik EBITDA wzrósł o 3.1% rok do roku. Złożyły się na to lepsze przychody, znaczące oszczędności w kosztach pośrednich działalności firmy oraz rekordowe zyski ze sprzedaży nieruchomości" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11 101 mln zł w 2018 r. (wg MSSF15) wobec 11 381 mln zł rok wcześniej (wg MSR18).

"Przychody firmy wyniosły 11,3 mld zł, co oznacza, że ich spadek został znacząco zahamowany, do zaledwie 0,7% wobec 1,4% w 2017 roku. Do tego wyniku przyczyniły się m.in. wyższe przychody z usług konwergentnych (o 30%) oraz z usług IT i integracji (o 20%). W samym czwartym kwartale 2018 roku przychody wzrosły o 1,9% rok do roku. Wpływ na to miała m.in. coraz lepsza sprzedaż smartfonów bez abonamentu. Przychody ze sprzedaży sprzętu wzrosły rok do roku o 11%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 1 mln zł wobec 69 mln zł straty rok wcześniej.

"Z przyjemnością ogłaszamy nasze wyniki finansowe za 2018 rok. Historyczny wzrost wskaźnika EBITDA, pierwszy od 12 lat, to więcej niż obiecaliśmy inwestorom w prognozie na ten rok. Widzimy, że strategia Orange.One oparta na konwergencji, światłowodzie oraz zwiększaniu efektywności sprawdza się i kondycja firmy jest coraz lepsza. To był bardzo dobry rok dla Orange Polska pod względem wyników finansowych i komercyjnych. Jesteśmy przekonani, że zdołamy utrzymać ten wzrost w 2019 roku" - powiedział prezes Orange Polska Jean-François Fallacher, cytowany w komunikacie.

"Ogromne inwestycje w sieć światłowodową i mobilną 4G przekładają się na lepsze doświadczenia klientów i przyciągają nowych. Zapotrzebowanie na szybką transmisję danych jest ogromne. W sieci mobilnej wzrosło w ciągu roku o połowę, a każdy użytkownik światłowodu wysyła średnio miesięcznie ponad 100 GB danych. Niesłabnącą popularnością cieszą się konwergentne pakiety usług" - dodał prezes.

Z konwergentnych pakietów, które są kluczowym elementem budowania wartości firmy, korzysta już ponad 1,2 mln klientów, czyli niemal 20% więcej niż rok wcześniej. Tylko w czwartym kwartale przybyło ich 58 tys. i był to najlepszy wyniki kwartalny w całym roku. Klienci dokupują kolejne usługi dla swoich bliskich - karty SIM lub pakiety telewizyjne. Średnio każdy klient korzysta z ponad czterech usług, podał operator.

W 2018 roku o ponad 70% wzrosła liczba użytkowników internetu światłowodowego, z którego korzysta 366 tys. klientów, a w zasięgu jest już 3,4 mln gospodarstw domowych.

"Poprawiły się wyniki usług mobilnych, a liczba klientów wzrosła o 381 tysięcy, czyli 2,6% w ciągu roku. W samym czwartym kwartale, klientów abonamentowych przybyło najwięcej od pięciu kwartałów (69 tys.). Dzięki Orange Love zwiększyła się liczba klientów korzystających z telefonu komórkowego w ramach pakietu usług, a atrakcyjna oferta dla korzystających tylko z usług mobilnych sprawiła, że zmniejszyła się zarazem liczba odejść. Miniony rok przyniósł także dobre wyniki usług na kartę, zwłaszcza w ostatnim kwartale, kiedy liczba użytkowników zwiększyła się o 122 tys. To najwięcej od czasu wprowadzenia obowiązku rejestracji kart pre-paid" - czytamy w komunikacie.

Liczba użytkowników stacjonarnego internetu zwiększyła się o 122 tys. przede wszystkim za sprawą Orange Światłowodu – tylko w ostatnim kwartale przybyło 42 tys. klientów tej usługi. To był również najlepszy kwartalny wyniki w historii. Wśród klientów domowego internetu, już 57% ma cały pakiet usług od Orange. Z telewizji korzysta 943 tys. klientów, z czego zdecydowana większość (77%) w ramach pakietu konwergentnego.

"Miniony rok upłynął pod znakiem inwestowania w sieć, która jest podstawą zwiększania jakości usług. Łącznie na inwestycje firma przeznaczyła 2,25 mld zł. Z tej kwoty ponad 700 mln zł przeznaczono na rozbudowę sieci światłowodowej, docierającej już do blisko 3,4 mln gospodarstw domowych w 117 miastach" - podsumowano w materiale.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

