Akiem zamówiła u Bombardiera lokomotywy TRAXX DC3 z myślą o polskim rynku



Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Akiem, firma zajmująca się leasingiem taboru kolejowego, zawarła z Bombardier Transportation umowę na dostawę ok. 30 lokomotyw TRAXX DC3, które zamierza wprowadzić na polski rynek, poinformowały spółki. Do 2020 r. flota Akiem będzie liczyć co najmniej 180 lokomotyw TRAXX, z czego 55 będzie eksploatowanych w Polsce.

"Jesteśmy dumni, że od ponad pięciu lat świadczymy usługi na rzecz dużej liczby polskich operatorów, obsługujących ruch krajowy i międzynarodowy. Zdecydowaliśmy się na dalsze zaangażowanie na rzecz rozwoju i podnoszenia efektywności transportu kolejowego w Polsce oraz w Europie Środkowej poprzez zainwestowanie w ok. 30 nowych lokomotyw przeznaczonych do eksploatacji na polskiej sieci kolejowej i w ruchu transgranicznym. Do 2020 roku nasza flota będzie liczyć nie mniej niż 180 lokomotyw TRAXX, z czego 55 lokomotyw będzie eksploatowanych w Polsce. Oficjalnie otwieramy też biuro w Warszawie, aby wspierać rozwój zarówno Akiem, jak i mgw Service w tym regionie i cieszymy się, że będziemy mogli korzystać w nowych umiejętności i wiedzy, aby jeszcze lepiej obsługiwać naszych klientów" - powiedział prezes Akiem Fabien Rochefort, cytowany w komunikacie.

Dzięki nowej generacji lokomotyw, Bombardier oferuje najnowocześniejszą i najbardziej wszechstronną gamę lokomotyw czteroosiowych z napędem elektrycznym, podkreślono. Trzy typy pojazdów - TRAXX AC3, TRAXX MS3 i TRAXX DC3 - zaspokajają główne potrzeby w zakresie transportu we wszystkich czterech systemach sieci trakcyjnych w Europie oraz oferują opcjonalną funkcję "last mile" - dodatkowy silnik spalinowy umożliwiający lokomotywom poruszanie się po odcinkach niezelektryfikowanych. Nowe pojazdy zostały stworzone w oparciu o platformę lokomotyw TRAXX, które są produkowane od 18 lat. Ponad 2 000 lokomotyw TRAXX jest obecnie eksploatowanych w Europie.

W listopadzie ub.r. Akiem zamówiła 20 takich lokomotyw w ramach umów na dostawę łącznie 33 lokomotyw TRAXX AC, DC i MS. Dostawy 33 lokomotyw zaplanowano na lata 2019-2021, przypomniano.

"Projekt ten po raz kolejny pokazuje, że nieustannie wspieramy polską gospodarkę, produkując w kraju nadwozia lokomotyw przeznaczonych na rynek polski, a także pojazdów eksportowanych niemal na cały świat. Do chwili obecnej zbudowaliśmy ponad 2 400 takich nadwozi. Wszystkie pudła do naszych lokomotyw europejskich i północnoamerykańskich zostały wyprodukowane w zakładzie Bombardier we Wrocławiu. Ostatni kontrakt z naszym wieloletnim partnerem Akiem pozwolił rozszerzyć zasięg naszej innowacyjnej i najbardziej zaawansowanej w Europie lokomotywy TRAXX DC3 na Polskę, gdzie z wysoką niezawodnością eksploatowane były lokomotywy TRAXX poprzedniej generacji" - dodał szef Globalnego Ekosystemu Freight Corridors w Bombardier Transportation Peter Ammann.

Grupa Akiem działa na rynku leasingu lokomotyw i usług pokrewnych w Europie. Korzysta z sieci zakładów serwisowych swojej spółki zależnej – mgw Service, która specjalizuje się w utrzymaniu taboru kolejowego. Będąc posiadaczem floty 440 lokomotyw i obsługując około 50 klientów, którzy prowadzą działalność w zakresie transportu towarowego lub pasażerskiego w większości krajów europejskich, Grupa Akiem generuje przychody w wysokości 140 mln euro. Prawie 150 pracowników we Francji, Niemczech, Szwecji, Włoszech i Polsce pracuje w działach leasingu i utrzymania Grupy Akiem, która należy do Transport et Logistique Partenaires i DWS.

Bombardier Transportation jest największym międzynarodowym inwestorem w branży transportu kolejowego w Polsce. Obecnie w zakładach koncernu w Katowicach, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu pracuje prawie 2 800 osób. Zakres działalności firmy obejmuje produkcję nadwozi lokomotyw, regionalnych pociągów pasażerskich, pociągów dużych prędkości, produkcję ram wózków, projektowanie i produkcję systemów sterowania i kierowania ruchem kolejowym, produkcję aparatury elektrycznej, jak również serwis utrzymania pojazdów szynowych oraz systemów SRK.

(ISBnews)