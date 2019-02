Optymalny scenariusz rozwoju rynku w ocenie PSPA oznacza wsparcie w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (m.in. dopłat do zakupu pojazdu elektrycznego w wysokości do 36 tys. zł i 150 tys. zł do infrastruktury ładowania), realizowane w latach 2019-2027, czyli w okresie, kiedy rynek będzie potrzebował dodatkowego bodźca do rozwoju.



"Ten scenariusz ma realne podstawy. Biorąc pod uwagę łączną pulę środków, jak i katalog obszarów przewidzianych do objęcia dofinansowaniem, jest szansa na optymalne wykorzystanie tych środków i tym samym na ziszczenie się scenariusza blisko 300 tys. samochodów elektrycznych w 2025 roku" - powiedział w rozmowie z ISBnews dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur.



W tym scenariuszu już w 2025 roku udział pojazdów elektrycznych w całkowitej flocie pojazdów osobowych w Polsce wyniesie 4,9%, a pięć lat później wzrośnie do 11%, wynika z raportu PSPA.



Ponad dwukrotnie wolniej rynek rozwijałby się w scenariuszu bazowym, czyli przy stanie prawnym jaki mamy obecnie. W tym przypadku w 2025 roku udział "elektryków" w rynku wynosiłby 2,1%, w roku 2030 - 4,9%, a w roku 2040 - 11%.



Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności.

>>> Czytaj też: Takiej sytuacji na detalicznym rynku energii nie było nigdy