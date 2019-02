"W pierwszej kolejności chcę skupić się na powrocie Work Service na właściwe tory działania operacyjnego. Będziemy stawiali na rozwój biznesu na polskim rynku i maksymalnym wykorzystaniu jego możliwości, m.in. poprzez sprowadzanie do kraju pracowników zza granicy, ale też zadbaniu o właściwe rekrutacje kandydatów polskich, którzy obecnie są bardzo wymagający i oczekują, słusznie, wysokiej jakości obsługi" - powiedziała Szmitkowska, cytowana w komunikacie.



"Mamy przygotowaną do rozwoju spółkę niemiecką, która chce ściślej współpracować rekrutacyjnie i handlowo z Polską, by zaspokoić zapotrzebowanie firm niemieckich na pracowników z Polski, a następnie także z Ukrainy" - dodała.



Iwona Szmitkowska jest absolwentką Francusko-Polskich studiów podyplomowych w zakresie zarządzania na Uniwersytecie w Poznaniu i Rennes. W 2015 roku ukończyła program IESE Business School w Barcelonie. Ukończyła również Akademię Morską w Gdyni i Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy, na kierunku marketing i zarządzanie w przedsiębiorstwie. W 2016 i 2017 roku uznana przez Staffing Industry Analysts za jedną ze 100 najbardziej wpływowych kobiet w światowym sektorze HR. Posiada wieloletnie doświadczenie w różnych specjalizacjach biznesowych. Od 2003 roku związała się z Work Service i sektorem usług personalnych. Na przestrzeni lat przebyła drogę od prowadzenia oddziału w Bydgoszczy, przez pełnienie funkcji dyrektora regionu i prokurenta, po objęcie w 2013 roku stanowiska wiceprezesa zarządu. Od 2018 roku odpowiada w Grupie Work Service za polską część biznesu Grupy. Ponadto pełni funkcję prezesa Fundacji Work Service. Od 2016 do końca 2018 roku pełniła funkcję przewodniczącej Platformy HR, działającej w ramach organizacji Pracodawcy RP. W styczniu 2017 roku została wybrana, i funkcję tę pełni do dziś, na prezesa zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, największej w Polsce organizacji zrzeszającej agencje specjalizujące się w dostarczaniu usług HR.



Jarosław Dymitruk jest absolwentem kierunku Cybernetyki Ekonomicznej i Rachunkowości wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W 2006 roku ukończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej w zakresie zarządzania transportem lotniczym. Posiada rozległe i wieloletnie doświadczenie w specjalizacjach biznesowych związanych ze sprzedażą, organizacją i w zarządzaniu przedsiębiorstwem zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych. Zawodowo związany też był z różnorodnymi sektorami biznesowymi takim jak: dobra szybko rotujące, branża inwestycyjna i aktualnie obszar HR. Karierę rozpoczynał w branży FMCG wprowadzając z sukcesem na rynek polski światowej klasy produkty konsumpcyjne takich marek, jak Benckiser Gillette czy Duracell. Od 2007 roku jest związany z grupą Work Service, gdzie pełnił funkcję dyrektora operacyjnego i członka zarządu odpowiadając za marketing, sprzedaż oraz bieżące działania operacyjne. W 2011 został członkiem zarządu przejętej przez Work Service spółki Exact Systems odpowiadając za rozwój części zagranicznej tej spółki następnie kontynuując działania w tym obszarze objął stanowisko wiceprezesa w spółce Work Service International związanej z międzynarodowym rozwojem i operacjami Grupy Work Service. W jej ramach od samego początku budował obecność Grupy na niemieckim rynku pracy tymczasowej. Brał udział w stworzeniu wspólnego joint venture z niemieckim partnerem biznesowym grupy i aktualnie jest także członkiem jego zarządu, podano także.



Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.



