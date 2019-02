OEX analizuje ofertę inwestora zainteresowanego nabyciem 100% akcji ArchiDoc



Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Zarząd OEX zdecydował o przeprowadzeniu analiz dotyczących wstępnej niewiążącej oferty otrzymanej od zagranicznego inwestora branżowego, dotyczącej potencjalnego zbycia 4 250 000 akcji (100% kapitału zakładowego) spółki ArchiDoc oraz - w przypadku pozytywnej oceny oferty - ewentualnego rozpoczęcia rozmów z potencjalnym inwestorem, podał OEX.

"Oferta złożona przez potencjalnego inwestora określa minimalną transakcyjną wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) ArchiDoc, odpowiadającą, przy założeniu braku zadłużenia oraz gotówki, cenie sprzedaży 100% akcji ArchiDoc, wynoszącą 70 000 000,00 zł, z możliwością uzyskania dodatkowych dopłat do ceny sprzedaży, które byłyby należne w przypadku uzyskania przez ArchiDdoc określonych wyników finansowych w latach 2019 - 2021" - czytamy w komunikacie.

W wyniku przeprowadzenia wspomnianych wyżej analiz, spółka może zdecydować o rozpoczęciu rozmów z potencjalnym inwestorem, przedmiotem których byłoby wynegocjowanie i ustalenie wszystkich szczegółowych warunków potencjalnej transakcji, w tym w szczególności ceny sprzedaży akcji, a także określenie dokładnego harmonogramu działań, jakie zostałyby podjęte w celu przeprowadzenia potencjalnej transakcji, podano także.

Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce, jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

(ISBnews)