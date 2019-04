MPiT: Agencja S&P utrzymała rating dla Polski, jednocześnie pozostawiając perspektywę stabilną

Źródło: PAP

Agencja S&P utrzymała rating dla Polski na poziomie A-, jednocześnie pozostawiając perspektywę stabilną. To utrzymanie decyzji z października 2018 roku, kiedy to Agencja podwyższyła rating Polski z BBB+ do A- z perspektywą stabilną - informuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.