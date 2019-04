Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Soho Development wydała zgodę na dokonanie transakcji zbycia działki przez spółkę zależną Mińska Development, zlokalizowanej przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie za cenę sprzedaży nie niższą niż 13,6 mln zł, podała spółka.



"Rada nadzorcza spółki wydała kierunkową zgodę na dokonanie transakcji zbycia działki nr 23 zlokalizowanej przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie należącej do spółki Mińska Development sp. z o.o. oraz praw z nią związanych za cenę sprzedaży nie niższą niż 13 600 000 zł. Zbycie przy zachowaniu powyższych warunków brzegowych może nastąpić na rzecz spółki Sava Mińska 25 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k." - czytamy w komunikacie.



Zgoda Rady Nadzorczej umożliwi doprecyzowanie ostatecznych dokumentów transakcyjnych i ewentualne zawarcie transakcji.



"Zarząd spółki będzie dokładał starań aby umowa transakcyjna została zawarta do końca kwietnia 2019 r., przy czym z uwagi na ustawowe prawo pierwszeństwa nabycia przysługujące gminie, umowa ta będzie miała charakter warunkowy. Po upływie okresu do wykonania prawa pierwokupu (tj. 30 dni), możliwe będzie sfinalizowanie transakcji oraz przeznaczenie uzyskanych środków na kolejną rundę skupu akcji własnych" - czytamy dalej.



Jednocześnie spółka informuje, iż w procedurze sprzedaży aktywów Cracovia Property nie ma istotnych zmian i planuje jej sfinalizowanie do połowy maja.



Soho Development to spółka notowana na GPW od 1997 roku. Spółka została założona przez ministra przekształceń własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Obecnie długoterminowa strategia funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych.



(ISBnews)