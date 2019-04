Immobile miało 6,73 mln zł zysku netto, 21,33 mln zł zysku EBIT w 2018 r.



Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Immobile odnotowało 6,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 5,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 21,33 mln zł wobec 14,57 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 346,94 mln zł w 2018 r. wobec 260,48 mln zł rok wcześniej.

"Na dobry wynik grupy wypływ miał przede wszystkim dynamiczny wzrost w dwóch segmentach działalności - developingu i budownictwie przemysłowym, które wzrosły kolejno cztero i 4,5-krotnie. Znaczny wzrost przychodów w segmencie budownictwa wynika z dynamicznego rozwoju powstałej w roku 2017 Spółki Projprzem Budownictwo Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.

Wzrost w segmencie developingu wynika z oddania do użytkowania i sprzedaży mieszkań z I etapu osiedla Platanowy Park w Bydgoszczy. W roku 2018 rozpoczęto budowę kolejnego etapu tej inwestycji oraz rozpoczęto drugie etapowane osiedle w bydgoskim Fordonie, co przyczyni się na utrzymanie dynamiki segmentu w kolejnych okresach, podała spółka.

"21-proc. wzrost przychodów w hotelarstwie wynika z organicznego rozwoju poprzez przyłączanie kolejnych obiektów hotelowych do sieci. W 2018 roku były to obiekty w Sopocie oraz Poznaniu. W kolejnym roku przyczynią się one do dalszych wzrostów wynikających z zamknięcia pierwszego pełnego roku ich funkcjonowania, a do wyniku dołączą przychody z nowego obiektu, który w otwarty zostanie w maju w Lublinie" - czytamy dalej.

Spadek przychodów w segmencie przemysłowym wynika ze sprzedaży we wrześniu 2017 roku nierentownego zakładu konstrukcji stalowych w Sępólnie Krajeńskim. To zdarzenie jednorazowe, częściowo zbilansował wzrost przychodów ze sprzedaży urządzeń techniki przeładunkowej, wzrost sprzedaży systemów parkingowych MODULO oraz maszyn MAKRUM, wyjaśniono także.

"Na wyniki tego segmentu w kolejnych okresach wpływać będą efekty trwającej akwizycji spółki Atrem S.A. Grupa kapitałowa Immobile ogłosiła wezwanie na sprzedaż 66% akcji tej spółki. Zarząd oczekuje powtórzenia sukcesu przejęcia spółki Projprzem Makrum, która od czasu znalezienia się w strukturach GK Immobile sukcesywnie poprawia wyniki, a akcje jej spółki od momentu przejęcia wzrosły o ponad 100%. Spółka ma jednak apetyt na więcej" - napisano w materiale.

"Jesteśmy przekonani, że nie jest to ostatnie przejęcie w tym roku. Szereg działań akwizycyjnych prowadzonych przez grupę kapitałową Immobile S.A., jak i inne spółki z grupy, doprowadzi do kolejnych rentownych przejęć" - zadeklarował zarząd w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 0,2 mln zł wobec 26,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum).

