Newag miał 93,35 mln zł zysku netto, 164,39 mln zł EBITDA w 2018 r.



Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Newag odnotował 93,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 29,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 93,4 mln zł w 2018 r..

Zysk operacyjny wyniósł 127,95 mln zł wobec 45,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 164,39 mln zł wobec 79,41 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1021,56 mln zł w 2018 r. wobec 789,87 mln zł rok wcześniej.

"Budowana przez ostatnie lata struktura grupy Newag i osiągnięte kompetencje gwarantują nam realizację strategii wzrostu wartości ekonomicznej przy zachowaniu porównywalnych kosztów działalności, co już znalazło odzwierciedlenie w wynikach 2018 roku. Efekt znaczącego wzrostu wolumenu sprzedaży przełożył się na nieproporcjonalnie większy wzrost kategorii wynikowych; jednym z wiodących czynników tej sytuacji jest właśnie osiągnięcie docelowej struktury organizacyjnej i co za tym idzie kontrolowanych kosztów funkcjonowania" - napisał prezes Zbigniew Konieczek w liście do akcjonariuszy.

"Wierzymy, że produkowana przez Newag kolejna generacja elektrycznych pojazdów pasażerskich z rodziny IMPULS pozwoli na kontynuację dalszych planów rozwoju spółki, a lokomotywy elektryczne to produkt dzięki któremu utrzymamy pozycję lidera w tym segmencie rynku i stworzymy solidny fundament pod stabilną przyszłość grupy Newag" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 57,26 mln zł wobec 14,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

(ISBnews)