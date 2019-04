Szef MSZ wziął udział w piątek w polsko-rumuńsko-tureckim trylogu, dotyczącym kwestii bezpieczeństwa. W rozmowach uczestniczyli minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu oraz Rumunii Teodor Viorel Melescanu.

"Zgodziliśmy się, że podczas szczytu NATO w Londynie musimy zaprezentować jedność i solidarność, bo jedność i solidarność to to, co daje nam poczucie bezpieczeństwa" - powiedział szef MSZ.

Podkreślił również rolę Stanów Zjednoczonych w NATO. W tym kontekście przypomniał o zorganizowanej w lutym w Warszawie wraz z USA konferencji bliskowschodniej i zaakcentował rolę zapoczątkowanego wówczas warszawskiego procesu bliskowschodniego.

Czaputowicz ocenił też, że to Turcja wsparła kraje UE podczas kryzysu migracyjnego i stwierdził, że należy kontynuować współpracę z Ankarą w tym zakresie. (PAP)

autor: Mateusz Roszak