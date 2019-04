Prokuratura federalna w amerykańskim stanie Wisconsin oraz prawnicy oskarżonego, Marcusa Hutchinsa, w datowanym na piątek piśmie sądowym podali, że 24-latek zgodził się przyznać do dwóch z 10 postawionych mu zarzutów, dotyczących stworzenia złośliwego oprogramowania. W zamian pozostałe zarzuty mają zostać wycofane.

Amerykańska prokuratura zarzucała mu, że wraz z innym oskarżonym reklamował, rozpowszechniał i odniósł korzyści dzięki złośliwemu oprogramowaniu o nazwie Kronos w 2014 i 2015 roku. Hutchins miał napisać Kronosa, a następnie go sprzedać. Program ten zajmował się kradzieżą danych do logowania do kont bankowych.

W oświadczeniu Brytyjczyk przekazał, że przyznał się do dwóch zarzutów dotyczących napisania złośliwego oprogramowania, zanim zaczął karierę w usługach związanych z cyberbezpieczeństwem, żałuje swojego postępowania i bierze na siebie "pełną odpowiedzialność" za popełnione błędy.

Hutchins został aresztowany 2 sierpnia 2017 roku, zaledwie kilka miesięcy po tym, jak chwalono go za znalezienie sposobu na unieszkodliwienie wirusa WannaCry, który sparaliżował sieci komputerowe na całym świecie. Brytyjczykowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności, ale - jak pisze Associated Press - ma szansę na otrzymanie łagodniejszego wyroku. Na razie nie wyznaczono daty rozprawy, na której ogłoszony zostanie wymiar kary.

Wirus szyfrujący WannaCry zainfekował w 2017 roku ponad 300 tys. komputerów w 150 krajach świata. Sparaliżował szpitale, banki i inne instytucje na całym świecie, powodując straty sięgające 8 mld dolarów. Według ekspertów celem ataku było obejście międzynarodowych sankcji gospodarczych przeciwko Pjongjangowi i wymuszenie okupów w kryptowalucie bitcoin.

W grudniu 2017 r. amerykański rząd wprost wskazał na Koreę Północną jako "bezpośrednio odpowiedzialną" za przeprowadzenie ataków WannaCry. MSZ Korei Północnej oświadczyło wówczas, że nie ma nic wspólnego z jakimikolwiek cyberatakami.

