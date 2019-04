Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,55 proc. do 26.656,39 pkt.

S&P 500 wzrósł o 0,88 proc. do 2.933,68 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 1,32 proc. do 8.120,82 pkt.

Inwestorzy są w dobrych nastrojach po solidnych wynikach dużych spółek.

Kurs Twittera rósł o niemal 20 proc., po tym jak przychody spółki w pierwszym kwartale oraz kluczowy wskaźnik użytkowników (liczba dziennych użytkowników z ekspozycją na reklamy - MDAU) przebiły konsensus.

Porównywalny zysk na akcję Coca-Cola w pierwszym kwartale 2019 r. wyniósł 0,48 USD. Rynek oczekiwał 0,46 USD. Spółka potwierdziła prognozy na 2019 r., dodając, że jest "pewna" ich osiągnięcia. Walory firmy zwyżkowały ok. 1,5 proc.

Lockheed Martin (+6,5 proc.), koncern zbrojeniowy, zaraportował 5,99 USD zysku na akcję za pierwszy kwartał, choć rynek oczekiwał jedynie 4,34 USD zysku na akcję.

Kurs producenta zabawek Hasbro zyskiwał 15 proc., po wypracowaniu w pierwszych trzech miesiącach tego roku 0,21 USD zysku na akcję, przy oczekiwanej przez rynek stracie 0,11 USD.

Zysk na akcję z działalności podstawowej Procter & Gamble, największej na świecie spółki w branży produktów konsumpcyjnych, w trzecim kwartale roku podatkowego 2019 wyniósł 1,06 USD vs oczekiwane 1,03 USD za akcję. Spółka podwyższyła prognozę wzrostu sprzedaży do 1 proc. vs do -1 proc. poprzednio.

Jonathan Golub, szef strategów rynku akcji Credit Suisse spodziewa się, że spółki z S&P 500 zaraportują przeciętny spadek EPS w I kw. o 1,8 proc. rdr. Rynek natomiast prognozuje spadek o 4 proc.

Spośród ponad 140 spółek z S&P500, której do tej pory podały wyniki, ok. 78 proc. przebiło oczekiwania rynku. (PAP Biznes)