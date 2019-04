Trakcja PRKiL dokona odpisów w zw. z Kauno Tiltai na łączną kwotę 35 mln zł



Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości inwestycji w jednostce zależnej AB Kauno Tiltai oraz na utratę wartości firmy (tzw. goodwill) przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, w którego skład wchodzą spółki zależne z grupy AB Kauno Tiltai, podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartości inwestycji w jednostkach zależnych w jednostkowym bilansie spółki w wysokości 10 746 tys. zł oraz odpisu aktualizującego wartości firmy w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja w wysokości 24 243 tys. zł, podała spółka.

"Wartość inwestycji w jednostkach zależnych prezentowana w jednostkowym bilansie spółki na dzień 30 września 2018 roku wynosiła 436 241 tys. zł. W ocenie zarządu spółki zaistniały przesłanki, które mogą wpłynąć na wartość inwestycji w jednostkach zależnych przypisanej do wyżej wymienionej jednostki generującej przepływy pieniężne, w związku z tym zarząd emitenta przeprowadził test na utratę wartości inwestycji na dzień 31 grudnia 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Wartość firmy prezentowana w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na 30 września 2018 roku wynosiła 331 911 tys. zł. W ocenie zarządu spółki, zaistniały przesłanki, które mogą wpłynąć na wartość firmy przypisanej do wyżej wymienionego ośrodka generującego przepływy pieniężne, w związku z tym zarząd przeprowadził test na utratę wartości firmy na dzień 31 grudnia 2018 roku, podano również.

"Powyższe zdarzenia, tj. utworzenie odpisów aktualizujących wartość:

- inwestycji wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego za rok 2018 oraz obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w jednostkowym bilansie spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku o kwotę 10 746 tys. zł.

- firmy wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego za rok 2018 oraz obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2018 roku o kwotę 24 243 tys. zł" - czytamy dalej.

Utworzenie odpisów aktualizujących ma charakter niepieniężny i nie wpływa na sytuację płynnościową spółki i grupy kapitałowej.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)