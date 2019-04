PKN Orlen zrealizuje centrum B+R za 184 mln zł, ma umowę z Budimex na 167 mln zł



Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - PKN Orlen podjął decyzję o realizacji zadania inwestycyjnego "Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku" z kosztem całej inwestycji wynoszącym ok. 184 mln zł oraz podpisał z Budimeksem umowę na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku wartą maksymalnie ok. 167 mln zł, podał Orlen.

"24 kwietnia 2019 roku zarząd spółki podjął decyzję o realizacji zadania inwestycyjnego 'Centrum Badawczo- Rozwojowe w Płocku' ("CBR"), a rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązań wynikających z umowy dotyczącej budowy CBR. Następnie PKN Orlen S.A. podpisał z Budimex S.A. umowę na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. Maksymalna wartość umowy wyniesie ok. 167 mln zł, a łączna wartość inwestycji ok. 184 mln zł. Zakończenie inwestycji jest planowane do końca 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku jest niezbędnym elementem przyjętego przez PKN Orlen w 2018 roku Programu Rozwoju Petrochemii oraz uzupełnieniem infrastruktury badawczej grupy kapitałowej, podkreślono w materiale.

"Obiekt stanowić będzie zaplecze do realizacji badań i wsparcia pozostałych projektów objętych Programem oraz w ramach ogłoszonego w strategii PKN Orlen dalszego wydłużenia łańcucha wartości produkcji petrochemicznej. Będzie także zapleczem do realizacji badań w innych obszarach aktywności GK Orlen" - czytamy dalej w komunikacie.

W odrębnym komunikacie Budimex poinformował: "Termin rozpoczęcia robót: 24.04.2019 r. Termin zakończenia robót: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zaliczka: 15% wartości umowy netto".

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)