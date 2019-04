PKN Orlen chce wydawać ok. 50 mln zł rocznie na badania w Centrum B+R w Płocku



Płock, 24.04.2019 (ISBnews) - Po zakończeniu budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku, PKN Orlen planuje od 2021 r. wydatkować na badania w tym ośrodku ok. 50 mln zł rocznie, zapowiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Do tej pory wydawaliśmy na badania i rozwój 0,03% naszych przychodów. Po zakończeniu tej inwestycji, od 2021 roku, będziemy wydawać w tym miejscu 0,05%, około 50 mln zł rocznie. Dziś nasze badania są rozproszone, potrzebujemy miejsca, gdzie będziemy je przekładać na mikroinstalacje, a potem na instalacje produkcyjne" - powiedział Obajtek w trakcie uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę centrum B+R w Płocku.

"Baza B+R zapina całościowo wizję związaną z innowacyjnością i rozwojem przemysłu petrochemicznego. Taka baza powinna istnieć i pracować na rzecz Orlenu już 20 lat temu, ale lepiej późno niż wcale. Będziemy tu prowadzić badania nad własnymi patentami, licencjami, bo dzisiaj, inwestując w petrochemię, musimy szukać licencji" - dodał prezes.

"To także bardzo dobra informacja dla naszych klientów, bo dzięki temu centrum będziemy mogli jeszcze bardziej personalizować produkty pod potrzeby naszych partnerów biznesowych" - dodał członek zarządu Orlenu ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

Obajtek zapowiedział także, że jeszcze w tym roku spółka będzie informować o następnych inwestycjach związanych z przemysłem petrochemicznym i nawozowym.

PKN Orlen podał dziś, że podjął decyzję o realizacji zadania inwestycyjnego "Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku" z kosztem całej inwestycji wynoszącym ok. 184 mln zł oraz podpisał z Budimeksem umowę na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku wartą maksymalnie ok. 167 mln zł. Zakończenie inwestycji jest planowane do końca 2020 roku.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)