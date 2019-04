Nawet 9 proc. brutto można uzyskać kupując średniej wielkości mieszkanie w Sosnowcu i Częstochowie, a także w przypadku małych mieszkań w Łodzi. Zwracamy jednak uwagę, że jest to wynik przed opodatkowaniem i bez kosztów ewentualnego kredytu.

W porównaniu z sytuacją przed rokiem, największe wzrosty kosztu najmu odnotowaliśmy w przypadku dużych mieszkań w Bydgoszczy (13%), średnich mieszkań w Białymstoku i Toruniu (10%) oraz małych w Łodzi (12%). Miast, w których najem mieszkań staniał było niewiele i w większości przypadków obniżka była minimalna. Jedynym, o którym warto wspomnieć jest spadek o 5% w przypadku dużych mieszkań w Lublinie. Średnio najem zdrożał o ok. 3%, a więc w znacznie mniejszym stopniu niż wzrosły ceny mieszkań.

Duże mieszkania gorszą inwestycją?

Rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem utrzymuje się jednak na atrakcyjnym poziomie. W przypadku małych i średnich mieszkań jest to średnio ok. 7% brutto rocznie, a w przypadku dużych ok. 6% brutto, przy założeniu, że mieszkanie jest wynajmowane przez 12 miesięcy w roku. – Największe mieszkania są mniej rentowne, ale istnieją sposoby na poprawę zyskowności. Wielu właścicieli takich mieszkań uzyskuje wysoką rentowność dzięki dzieleniu ich na mikro kawalerki lub wynajmując różnym najemcom poszczególne pokoje. – tłumaczy Anton Bubiel z Rentier.io.

Najwyższą rentowność, przekraczającą 9% brutto, można uzyskać w przypadku średniej wielkości mieszkań w Sosnowcu i Częstochowie oraz małych mieszkań w Łodzi. – Tam, gdzie rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem jest największa, najemcom najbardziej opłaca się przenieść do własnego mieszkania. W przypadku małych mieszkań w Łodzi i średnich w Sosnowcu, koszt najmu jest aż o ok. 70% wyższy niż rata kredytu zaciąganego na zakup podobnego mieszkania. Gdy tylko stanie się to możliwe warto więc przenieść się do własnego mieszkania. – tłumaczy Jarosław Sadowski z Expandera.

Jak to policzyliśmy

Wyliczenia sporządzono na podstawie 71 751 ogłoszeń najmu oraz 130 204 ogłoszeń cen sprzedaży mieszkań. Te dane wykorzystano od oszacowania rentowności inwestycji w mieszkanie na wynajem. Zwracamy uwagę, że prezentowana przez nas rentowność jest wartością brutto, czyli przed odliczeniem odpowiednich podatków oraz bez dodatkowych kosztów. Nie uwzględniono m.in. kosztów ewentualnego kredytu, zaciąganego na zakup mieszkania, kosztów okresowych napraw i remontów, kosztów umów notarialnych, opłat sądowych, prowizji i opłat dla pośredników. Takie koszty mają charakter indywidualny w odniesieniu do konkretnej nieruchomości.

Autorzy:

Jarosław Sadowski, Expander Advisors,

Anton Bubiel, Rentier.io