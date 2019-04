Za wyborem sędziego Sycha głosowało 228 posłów, 118 było przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej pozytywnie kandydaturę sędziego Sycha na stanowisko sędziego TK zaopiniowała komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Kandydatura sędziego Sycha do TK została zgłoszona przez grupę posłów PiS.

Wojciech Sych jest doktorem prawa. Był sędzią Sądu Okręgowego w Poznaniu i sędzią penitencjarnym. 10 października 2018 r. prezydent Andrzej Duda powołał go na urząd sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej. Kandydaturę Sycha do TK zgłosił klub PiS. Obowiązujące przepisy, zabraniają łączenia funkcji sędziego TK i sędziego SN. Oznacza to, że aby objąć stanowisko w Trybunale sędzia Sych będzie musiał zrezygnować z funkcji w SN.

6 maja kończy się 9-letnia kadencja sędzi TK Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz. Wybrano ją do Trybunału 6 maja 2010 roku. Kadencja trzech kolejnych (Stanisława Rymara, Piotra Tulei i Marka Zubika) mija 3 grudnia 2019 r., a czwartego (Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej) - 5 stycznia 2020 r. W TK zasiada 15 sędziów.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski