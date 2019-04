Wojas miał 2,04 mln zł zysku netto, 4,97 mln zł zysku EBIT w 2018 r.



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Wojas odnotował 2,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 14,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,97 mln zł wobec 5,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 237,78 mln zł w 2018 r. wobec 237,16 mln zł rok wcześniej.

"W sprzedaży produktów sezonowych istotne jest, aby właściwa pogoda pokrywała się z sezonami wysokimi, co w naszym przypadku przypada na marzec-kwiecień dla kolekcji wiosna/lato oraz wrzesień-październik dla kolekcji jesień/zima. W przypadku niesprzyjającej pogody, która miała miejsce w całym 2018 r., zarząd podjął decyzję o odpowiednim zarządzaniu akcjami promocyjnymi, dzięki czemu spółce udało się wygenerować sprzedaż na zakładanym poziomie. Drugi ważny czynnik to częściowy zakaz handlu w niedzielę, wprowadzony w marcu 2018 r. Według naszych danych, ruch w centrach handlowych nie przeniósł się w całości na inne dni handlowe, co w naszym przypadku wpłynęło na spadek ruchu w sklepach stacjonarnych w całym 2018 r." - napisał prezes Wiesław Wojas w liście do akcjonariuszy.

Według prezesa, w efekcie wprowadzony zakaz utrudnił planowanie sprzedaży oraz kosztów, co odbiło się ujemnie na wynikach finansowych spółki.

"Wchodzimy w 2019 r. jako silna grupa kapitałowa, ze stabilną sytuacją finansową, własną siecią sprzedaży liczącą 170 salonów, własnym nowoczesnym zakładem produkcyjnym i z jasno określoną strategią rozwoju. Mimo ogromnej konkurencji w naszym segmencie mamy odpowiednie zasoby, wiedzę oraz oddanych pracowników, dzięki czemu jesteśmy gotowi konkurować z nawet największymi potentatami. W Polsce marka Wojas jest marką rozpoznawalną i cenioną. Chcemy, aby w ciągu najbliższych lat marka stała się graczem znanym w całej Europie. Dlatego zamierzamy kontynuować rozwój sieci w krajach Europy Środkowej i Południowej oraz ciągłemu doskonaleniu i poprawy działań operacyjnych. Kanałem, w którym widzimy duży potencjał, jest zdecydowanie eCommerce. Wierzymy, że docelowo jesteśmy w stanie generować ok. 30% obrotów w stosunku do całości obrotów z kanału detalicznego. Jest to też w naszej ocenie najprostszy sposób, aby szybko zaistnieć na rynkach zagranicznych, zwłaszcza Europy Zachodniej czy USA" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 5,04 mln zł wobec 14,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)