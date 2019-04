Infoscan ma list intencyjny z Giromed ws. współpracy w Hiszpanii



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Infoscan ma list intencyjny z Giromed Institue S.L.P. w kwestii podjęcia współpracy w zakresie dystrybucji technologii diagnostyki bezdechu sennego za pomocą urządzenia MED Recorder oraz podejmowania działań prowadzących do sprzedaży urządzenia na terenie Hiszpanii, podała spółka.

"W ramach współpracy zakłada się, że Infoscan będzie użyczać urządzenia i licencje na oprogramowanie do badania, otrzymując w zamian wynagrodzenie za każde wykonane badanie. Po stronie Giromed Institute będzie promowanie rozwiązania, jego dystrybucja, zawieranie umów z klientami (szpitalami,prywatnymi gabinetami) oraz prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi urządzenia i systemu telemedycznego w Hiszpanii. Warunki komercyjne współpracy zostaną ustalone w umowie dystrybucyjnej, której podpisanie planowane jest w II kwartale 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Giromed Institute S.L.P to podmiot, który zajmuje się dystrybucją specjalistycznych urządzeń medycznych oraz diagnostycznych dla szpitali na terenie Hiszpanii.

„Zawarcie listu intencyjnego nie rodzi zobowiązań finansowych, a strony listu intencyjnego mogą w każdym momencie zakończyć prowadzone rozmowy i negocjacje bez podania przyczyny" – czytamy dalej.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)