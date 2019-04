Przychody AmRestu wzrosły wstępnie o 28,1% r: r do 445 mln euro w I kw. br.



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Przychody Grupy AmRest wyniosły 445 mln euro w I kw. 2019 r., co oznacza, wzrost o 28,1% w skali roku. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 30,1%, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Poza rozwojem organicznym na dynamikę sprzedaży grupy w I kw. 2019 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników niedawno przejętych 15 restauracji KFC we Francji, sieci Pizza Hut w Rosji, Armenii i Azerbejdżanie, Bacoa w Hiszpanii oraz Sushi Shop. Z wyłączeniem sprzedaży wymienionych biznesów przychody grupy w I kw. 2019 wzrosły o 12,6%. Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w I kw. 2019 186 mln euro, co stanowi wzrost o 13,6% w porównaniu do I kw. 2018 r. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 16,1%" - czytamy w komunikacie.

Przychody dywizji rosyjskiej w I kw. 2019 r. wyniosły 44 mln euro i były o 11,5% wyższe r/r. W walucie lokalnej sprzedaż tej dywizji w porównaniu do I kw. 2018 r. wzrosła o 19,2%.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w I kw. 2019 kształtowała się na poziomie 191 mln euro i była o 52,3% wyższa r/r.

Przychody rynku hiszpańskiego, które zostały ujęte w wynikach dywizji Europa Zachodnia, wyniosły w I kw. 2019 r. 65 mln euro i były o 17,8% wyższe, niż przed rokiem.

Przychody na rynku chińskim w I kw. 2019 r. osiągnęły poziom 20 mln euro i były o 28,6% wyższe r/r (wzrost o 26,1% w walucie lokalnej).

Przychody segmentu Unallocated w I kw. 2019 r. wyniosły 5 mln euro i były o 24,3% wyższe, niż przed rokiem. W walucie lokalnej odnotowano wzrost o 27,7%.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)