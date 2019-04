Prezes Boryszewa pozytywnie ocenia I kwartał 2019 roku



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Pierwszy kwartał 2019 roku był pod względem biznesowym dobry dla Grupy Boryszew, ocenił prezes spółki Piotr Lisiecki.

"Biznesowo to był dla nas dobry kwartał" - powiedział Lisiecki na konferencji prasowej.

Zaznaczył, że wpływu nowych norm środowiskowych w sektorze motoryzacyjnym, które obowiązują od września 2018 roku (wdrożenie norm WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) nie da się zamknąć w jednym kwartale.

"W ciągu jednego-dwóch kwartałów nie wrócimy do najwyższych poziomów EBITDA w historii, bo to uda się pewnie za rok, ale nauczyliśmy się żyć w nowym otoczeniu i w pierwszym kwartale 2019 roku sytuacja na pewno była lepsza niż w trzecim-czwartym kwartale poprzedniego roku" - podkreślił prezes.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.

(ISBnews)