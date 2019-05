PlayWay: Gra 'Uboat' została sprzedana w liczbie ponad 53 tys. sztuk od 30 IV



Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Gra "Uboat", która miała swoją premierę na platformie Steam 30 kwietnia 2019 r. (w formule wczesnego dostępu) po 72 godzinach została sprzedana w liczbie ponad 53 000 sztuk w kanałach online, a kanały detaliczne i Kickstarter odnotowały ponad 3 700 aktywacji, podał wydawca gry PlayWay.

"'Uboat to gra należąca do PlayWay S.A. i wykonana przez wewnętrzny zespół Spółki Deep Water Studio. Łączny udział w zysku netto ze sprzedaży gry dla zespołu nie przekracza 12%" - czytamy w komunikacie.

Pełne koszta produkcji i marketingu gry zostały pokryte w części poprzez kampanię Kickstarter i sprzedaż modułu wody "PlayWay Water System" w sklepie Unity - a w całości zostały odrobione w pierwszej godzinie sprzedaży w sklepie Steam, podano również.

Największym rynkiem sprzedaży dla gry są Niemcy, a także Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny.

"Obecnie trwają prace nad rozwojem gry oraz planowaniem kolejnych dodatków i usprawnień. Przejście gry z fazy wczesnego dostępu do wersji pełnej planowane jest na 2020 r. W planach jest także wydanie gry w wersji mobilnej oraz na konsole" - podsumowano.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)