Ambasador USA w Warszawie Georgette Mosbacher prowadzi kampanię, której celem ma być zniesienie obowiązku wizowego dla Polaków. Problem w tym, że jedyne, co w tej sprawie może zrobić dyplomatka, to uprawianie PR.

Zróbmy to razem

„Rozpoczynamy kampanię #VisaWaiverDlaPolski! Do końca września mamy czas, aby obniżyć procent odmów wizowych, a tym samym, aby Polska dołączyła do programu ruchu bezwizowego. Ale potrzebujemy pomocy Polaków – zróbmy to razem!” – napisała na Twitterze ambasada Stanów Zjednoczonych. Celem jest umowa o ruchu bezwizowym. Będzie ona możliwa, jeśli wskaźnik odmów wiz turystyczno-biznesowych liczony od października do września spadnie poniżej 3 proc. W ubiegłym roku wyniósł on nieco poniżej 4 proc., czyli najmniej w historii. Głównym czynnikiem wpływającym na decyzję o przyznaniu wizy są „więzy z Polską”, czyli m.in. stała praca, rozpoczęte studia, rodzina.

