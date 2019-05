"Rada nadzorcza spółki, na podstawie art. 368 § 4 KSH w zw. z § 23 ust. 1 statutu spółki, podjęła uchwałę o odwołaniu zarządu emitenta, w którego skład wchodzili: Dariusz Piekarski pełniący dotychczas funkcję prezesa zarządu, Przemysław Marcol, pełniący funkcję członka zarządu oraz Mateusz Walczak, pełniący funkcję członka zarządu" - czytamy w komunikacie.



W związku z powyższym rada nadzorcza skróciła 3-letnią kadencję zarządu spółki, trwającą od 10.06.2016 r. do 6.05.2019 r.



"Na tym samym posiedzeniu rada nadzorcza Sare, powołała nowy zarząd spółki na wspólną 3-letnią kadencję, trwającą od dnia 06.05.2019 r. Do składu zarządu nowej kadencji rada nadzorcza powołała następujące osoby: Dariusza Piekarskiego, powierzając mu funkcję prezesa zarządu, Przemysława Marcola, powierzając mu funkcję członka zarządu oraz Mateusza Walczaka, również powierzając mu funkcję członka zarządu" - czytamy także.



Sare to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.



(ISBnews)