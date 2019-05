Fitch przyznał PGE rating AA(pol)(EXP) dla planowanej emisji obligacji krajowych



Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings przyznał Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) rating niezabezpieczonego zadłużenia na skali krajowej dla planowanej emisji obligacji krajowych na poziomie AA(pol)(EXP), podała spółka.

Nadany rating dotyczy planowanej emisji niezabezpieczonych obligacji do kwoty 1 mld zł w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 mld zł, podano w komunikacie.

Długoterminowy rating krajowy emitenta dla PGE jest na poziomie AA(pol) z perspektywą stabilną, przypomniano.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)