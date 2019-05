CDA miało 0,82 mln zł zysku netto, 0,98 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - CDA odnotowało 0,82 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 1,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 0,98 mln zł wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,88 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 5,86 mln zł rok wcześniej.

"W omawianym kwartale 2019 r. główny czynnik wpływający na zwiększenie przychodów ze sprzedaży stanowiła sezonowość, która objawiła się wzmożoną aktywnością użytkowników na portalu, ze względu na zimowy okres sprzyjający spędzaniu czasu w domu. Sprzedaż miesięcznych abonamentów CDA Premium wyniosła 8,1 mln zł. Względem analogicznego okresu 2018 roku, sprzedaż w tym kanale uległa zwiększeniu o 49%. Pozostałą część wpływów wygenerowały głównie emisje reklam" - czytamy w raporcie.

Na koniec marca 2019 roku z usług VoD oferowanych przez CDA korzystało 186 221 aktywnych subskrybentów. W ujęciu r/r spółka zwiększyła liczbę abonentów o 69 828, co stanowi wzrost o 60%.

"Prowizja na rzecz partnerów spółki w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosła 5,6 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wynagrodzenie kontrahentów zwiększyło się o 112%. Należy jednak zaznaczyć, że nieproporcjonalny wzrost kosztów w stosunku do przychodów jest związany z jednorazowym przesunięciem wypłat dla jednego z głównych dostawców filmów i seriali do CDA Premium" - czytamy dalej.

CDA S.A. to operator serwisu VoD cda.pl, który znajduje się w TOP20 polskiego internetu z ponad 7,9 mln realnych użytkowników odwiedzających serwis co miesiąc. Spółka zadebiutowała na NewConnect w maju 2019 r.



(ISBnews)