Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Zarząd CCC zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia części kapitału zapasowego w wysokości 19 760 640 zł na dywidendę co da wypłatę wysokości 0,48 zł dywidendy na akcję, podała spółka.



"Zarząd CCC informuje, że podjął uchwałę w sprawie przedłożenia walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy rekomendacji odnośnie pokrycia straty za rok 2018 w wysokości 40 365 817,81 z kapitału zapasowego" - czytamy w komunikacie.



"Jednocześnie w dniu 9 maja 2019 roku zarząd podjął uchwałę w sprawie przedłożenia walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy rekomendacji przeznaczenia części kapitału zapasowego (utworzonego z zysku, który może być przeznaczony do wypłaty), w wysokości 19 760 640,00 zł do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy. Łączna kwota dywidendy rekomendowana przez zarząd do podziału między akcjonariuszy wynosi 19 760 640,00 zł i stanowi 33% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej CCC, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 0,48 zł" - czytamy dalej.



Jak wyjaśnia spółka, powyższa rekomendacja jest zgodna z przyjętą przez CCC S.A. polityką dywidendową, zgodnie z którą zarząd CCC - po przeanalizowaniu m.in. sytuacji finansowej i płynnościowej grupy kapitałowej CCC, istniejących i przyszłych zobowiązań oraz oceny perspektyw grupy kapitałowej CCC - pod warunkiem spełnienia określonych wskaźników finansowych, zamierza przedłożyć walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 33% do 66% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej CCC, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.



"Zarząd spółki zarekomendował ustalenie dnia dywidendy na 17 września 2019 roku oraz termin jej wypłaty na 1 października 2019 r..Ponadto w dniu 9 maja 2019 r. rada nadzorcza podjęła uchwałę dotyczącą pozytywnej oceny wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty, jak również wypłaty dywidendy w wysokości 0,48 zł na akcję i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy Ocena rady nadzorczej wraz z wnioskiem zarządu przedłożona zostanie walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy" - czytamy także.



W ubiegłym roku akcjonariusze CCC zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 94 677 200 zł, która obejmowała całość zysku jednostkowego netto spółki wypracowanego w roku 2017 w wysokości 37 372 525,22 zł, powiększonego o kwotę 57 304 674,78 zł przeniesioną z kapitału zapasowego. Dywidenda na akcję wyniosła 2,3 zł.



Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.



