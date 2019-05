ML System realizuje strategiczne projekty Ultra PV oraz Quantum Glass



Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - ML System rozpoczął pilotażową produkcję ultracienkich żaluzji (tzw. lameli) w ramach projektu Ultra PV, podała spółka. Także budowa hali produkcyjnej, realizowanej w ramach projektu Quantum Glass, przebiega zgodnie z planem. Budynek fabryki ma zostać oddany do użytku jeszcze w tym roku.

Lamele zostaną zamontowane na elewacji biblioteki i pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Reymonta w Krakowie. Łączna moc instalacji to blisko 100kW, podano.

"Wdrożenie ultralekkich modułów fotowoltaicznych jest kolejnym, ważnym etapem rozwoju spółki. Cieszymy się, że Uniwersytet Jagielloński dostrzega wartość dodaną naszych produktów, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza w Krakowie" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z harmonogramem przebiega budowa nowej hali pod produkcję modułów Quantum Glass, czyli innowacyjnego szkła fotowoltaicznego, wykorzystującego powłokę z kropek kwantowych. Budynek o powierzchni 3,6 tys. m2 ma powstać do końca listopada 2019 r., a rozpoczęcie produkcji i sprzedaży planowane jest na 2020 r., wskazano również.

"Będzie to krok milowy w rozwoju działalności firmy. Nasze szyby mają szansę zrewolucjonizować branżę szkła budowlanego i przemysłowego oraz zmienić sposób patrzenia na budownictwo z pasywnego na aktywne. Aktualnie większość inwestorów budowlanych koncentruje się na izolacji termicznej, zapominając, że szkło może być doskonałym źródłem energii" - podsumował Cycoń.

Projekty Ultra PV oraz Quantum Glass, realizowane m.in. ze środków pozyskanych podczas ubiegłorocznego IPO, mają strategiczne znaczenie dla rozwoju ML System, przypomniano.

ML System S.A. to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2018 r.

(ISBnews)