Elektrobudowa: Standstill z bankami w maju, ostateczna umowa na przeł. VII: VIII



Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa prowadzi rozmowy z bankami w celu zawarcia umowy restrukturyzacji finansowania i liczy, że zakończą się one do przełomu lipca/sierpnia br., poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Adam Świgulski. W najbliższym czasie spółka chce podpisać z bankami umowę standstill.

"Jesteśmy na etapie rozmów z bankami nt. restrukturyzacji naszego finansowania. Celem jest zapewnienie niezbędnego poziomu linii kredytowych i gwarancyjnych" - powiedział Świgulski podczas konferencji prasowej.

"Zakładamy, że działania te zakończą się na przełomie lipca i sierpnia" - dodał.

Poinformował także, że w maju spółka chce podpisać z bankami formalną umowę standstill, by nie podejmowały wobec Elektrobudowy negatywnych działań do czasu zawarcia ostatecznej umowy restrukturyzacji.

W procesie negocjacji spółka ma doradcę w postaci firmy KPMG, podsumował.

"Nasza płynność na dzisiaj nie jest zagrożona" - podkreślił prezes Roman Przybył i dodał, że problemem spółki nie jest płynność, lecz brak dostępu do gwarancji, który został zamrożony przez finansujących.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)