Prezes KGHM: Nie spodziewamy się przeceny miedzi, cena może wręcz się poprawić



Orsk, 10.05.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź nie spodziewa się radykalnej przeceny ceny miedzi i uważa, że może ona się wręcz poprawić, poinformował prezes KGHM Marcin Chludziński.

"Cena jest bardzo wrażliwa na to, co płynie z rynków w kontekście relacji USA-Chiny. Każda wypowiedź np. o tym, że zawieszamy negocjacje, wprowadzamy nowe cła, zastanawianie się, czy premier albo wicepremier Chin przyjedzie do USA - te wszystkie kwestie rzutują na cenę. Uważamy, że nie należy się spodziewać radykalnego przecenienia surowca. Uważamy, że ta cena może się wręcz poprawić" - powiedział Chludziński dziennikarzom w Hucie Miedzi "Cedynia" w Orsku.

Przypomniał, że w pierwszej części roku mieliśmy ceny w okolicach 6400-6500 USD/ tonę. Obecnie cena przekracza 6100 USD/tonę.

"Sytuacja jest dynamiczna, ale nie spodziewamy się radykalnych zmian w tej sprawie na gorsze" - podkreślił prezes.

Wyjaśnił, że wojny handlowe mają wpływ na ceny miedzi w kontekście oceny innych interesariuszy rynku perspektywy rozwojowej - chodzi o sytuację makroekonomiczną. Chiny są dużym rynkiem popytowym, ale też są dużym rynkiem sprzedażowym, są dużym graczem gospodarczym.

W 2018 r. Chiny były największym po Polsce odbiorcom produktów grupy kapitałowej - z udziałem 12% (wobec 28% Polski).

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)