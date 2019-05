Źródło: PAP

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy nie wyznaczyła we wtorek daty inauguracji prezydentury Wołodymyra Zełenskiego, który postuluje, by do jego zaprzysiężenia doszło 19 maja. Komisja regulaminowa parlamentu postanowiła, że zajmie się tą sprawą dopiero w środę.