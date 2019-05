Agora rekomenduje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję



Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Agory podjął uchwałę w sprawie rekomendacji akcjonariuszom przeznaczenia kwoty 23 290 415,50 zł zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,5 zł na akcję, podała spółka. Wypłata dywidendy nastąpi w części z zysku netto za 2018 rok, a w części z kapitału zapasowego spółki.

"Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 12 lipca 2019 r., a dzień wypłaty dywidendy to 1 sierpnia 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że powyższa rekomendacja zarządu jest zgodna z polityką dywidendową ogłoszoną 14 lutego 2005 r. i wynika z analizy sytuacji finansowej spółki oraz struktury jej bilansu w kontekście realizacji najważniejszych celów na najbliższe lata, w tym dalszych działań rozwojowych.

"W opinii organów spółki, wyniki finansowe osiągnięte przez spółkę w 2018 r. dają obecnie możliwość wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 w wysokości 0,5 zł na akcję. Powyższy wniosek uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej. Rekomendacja zarządu spółki zostanie przedstawiona zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki, które podejmie w tych sprawach ostateczną decyzję" - czytamy również.

Agora odnotowała 5,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 83,54 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 15,17 mln zł wobec 68,12 mln zł straty rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

