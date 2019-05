Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Unimot odnotował 16,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 18,42 mln zł wobec 5,49 mln zł straty rok wcześniej.



"I kwartał 2019 r. to kolejny okres bardzo dobrych wyników finansowych Grupy Unimot. W ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku wypracowaliśmy wzrost przychodów i zysków w niemal wszystkich obszarach naszej działalności. Skonsolidowane przychody grupy wzrosły o 28,2% r/r do poziomu 868,7 mln zł, a skonsolidowana EBITDA wyniosła 22,9 mln zł (wobec 0,8 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego). Skonsolidowana EBITDA skorygowana, czyli oczyszczona o wpływ wyceny zapasu obowiązkowego oleju napędowego i przesunięcie w czasie kosztów związanych z wykonaniem NCW i utrzymywaniem zapasów obowiązkowych paliw, ukształtowała się na poziomie 11,1 mln zł (wzrost o 88,5% r/r). Zysk netto [ogółem] wyniósł z kolei 16,3 mln zł (wobec straty netto 2 mln zł rok temu)" - napisał prezes Adam Sikorski w liście załączonym do raportu kwartalnego.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 875,31 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 679,88 mln zł rok wcześniej.



"Dobre wyniki cieszą tym bardziej, że zwyczajowo w branży paliwowo-energetycznej początek roku to okres słabszej koniunktury wynikającej z sezonowości biznesu. W porównaniu do roku ubiegłego sytuacja rynkowa była jednak bardziej sprzyjająca - obserwowaliśmy relatywnie wysoką premię lądową oraz silny popyt na oleju napędowym. Także sytuacja w segmencie gazu LPG oraz w biopaliwach była lepsza niż oczekiwaliśmy. Niemniej jednak, osiągnięcie tak dobrych wyników nie byłoby możliwe, gdyby nie efektywne wykorzystanie szans rynkowych - zarówno przez biznes oleju napędowego, jak i biopaliw oraz LPG. Ponadto, na dobre wyniki w I kw. 2019 r. istotny wpływ miał także przeprowadzony w drugiej połowie ubiegłego roku plan restrukturyzacyjny" - napisał także prezes.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 13,46 mln zł wobec 4,63 mln zł straty rok wcześniej.



Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.



(ISBnews)