Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Unimot podtrzymuje prognozę skonsolidowanej EBITDA w wysokości 34 mln zł w 2019 r., poinformował prezes Adam Sikorski.



"Na kolejne kwartały tego roku także patrzymy optymistycznie. W każdym z biznesów będziemy kontynuować podejmowane inicjatywy strategiczne w celu wzrostu ich efektywności oraz dywersyfikacji przychodów i zysków grupy. Jednocześnie rozglądamy się po rynku w poszukiwaniu biznesów o wyższej marżowości lub będących komplementarnymi do obecnych. Co ważne, jesteśmy obecnie dużo lżejszą kosztowo organizacją, a to, w każdym kolejnym kwartale, powinno wyraźnie wspierać nasze wyniki. W związku z powyższym, podtrzymujemy prognozę skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2019 r. w wysokości 34 mln zł" - napisał Sikorski w liście załączonym do raportu za I kw.



W I kwartale 2019 r. skonsolidowana EBITDA skorygowana, czyli oczyszczona o wpływ wyceny zapasu obowiązkowego oleju napędowego i przesunięcie w czasie kosztów związanych z wykonaniem NCW i utrzymywaniem zapasów obowiązkowych paliw, ukształtowała się na poziomie 11,1 mln zł (wzrost o 88,5% r/r).



Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.



(ISBnews)